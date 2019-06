Sabato 8 Giugno 2019, 09:45

SARNO. Sono stati beccati e arrestati dai carabinieri di Sarno due uomini, M.D.M. e M.V. , di 40 e 57 anni, entrambi sarnesi, sorpresi la notte scorsa dal proprietario di un terreno mentre lo saccheggiavano di materiali ferrosi e attrezzi vari, da rivendere sul mercato nero. I due sono stati individuati dall'uomo, svegliato nel cuore della notte dopo essere stato allertato dai rumori all'interno della sua proprietà. Una volta fuori, ha provato a far desistere i due dalla loro azione criminale, decidendo infine di chiamare i carabinieri.La denuncia dell'episodio ha condotto all'arresto dei due e ad una perquisizione, all'interno di un'auto, che ha portato i militari a trovare anche gli oggetti depredati, nello specifico materiale edile e ferroso e dei pontelli di ferro. La coppia di ladri è stata poi arrestata in flagranza di reato, per comparire ieri mattina dinanzi al giudice per il rito per direttissimo. L'azione criminale si era consumata alle prime luci dell'alba, con l'esecuzione del blitz all'interno dell'area di lavoro, nella zona rurale di Sarno. Il giudice ha convalidato l'arresto dei due, per poi lasciare il primo in carcere ed il complice agli arresti domiciliari, in virtù dei numerosi precedenti che hanno i due.