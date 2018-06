Sabato 9 Giugno 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 08:02

VALLO DELLA LUCANIA - Ospedale San Luca, nessuna traccia della nuova Tac, annunciata mesi fa. Quella in dotazione non funziona. Una paziente ricoverata in ortopedia non è stata sottoposta all’intervento chirurgico per l’impossibilità di effettuare gli esami diagnostici. A segnalare il caso la figlia della donna di 81 anni, ricoverata in ospedale sabato 2 giugno tramite il pronto soccorso. Doveva essere operata per una frattura all’omero. La mattina dell’intervento, però, la brutta sorpresa: tutto rinviato, la Tac è guasta e prima di poter operare la paziente era necessario sottoporla a ulteriori esami. L’ospedale ha medici preparati e in alcuni casi personale eccellente, ma a cosa serve se non hanno i mezzi e i macchinari efficienti per garantire la salute dei pazienti? A chiederselo sono anche gli esponenti cilentani del Movimento 5 Stelle. Il portavoce al Senato, Franco Castiello, quello alla Regione Campania Valeria Ciarambino e i consiglieri comunali vallesi Pietro Miraldi e Anellina Chirico hanno inviato una nota al manager dell’Asl Salerno, Antonio Giordano e al direttore sanitario del San Luca, Adriano De Vita, ricordando come nel gennaio scorso fu disposto l’acquisto di tre nuove Tac, una destinata al nosocomio vallese. Ad oggi, però, si continua a lavorare con la vecchia Tac, più volte guasta.