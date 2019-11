Sono accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale per aver spedito

in ospedale tre poliziotti, due agenti della Squadra volanti e uno della

Digos. Per Antonio e Giuseppe Labagnara, entrambi della provincia di Benevento, il pm ha chiesto otto mesi per ciascuno. Richiesta alla quale si è associato anche il difensore di parte civile, l'avvocato Luciano Pepe. I fatti risalgono al 2012 quanto al porto di Salerno ci fu il presidio dell'associazione Bisarche italiane. I due furono costretti a parcheggiare i loro mezzi dove avevano detto i colleghi salernitani ma la polizia chiese loro di spostarsi, ne scaturirono tafferugli al termine dei quali i due beneventano furono fermati. © RIPRODUZIONE RISERVATA