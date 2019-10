Martedì 15 Ottobre 2019, 06:00

Imputazione coatta per dodici persone che hanno partecipato alla contromanifestazione della Lega Salerno l’11 settembre dello scorso anno. Il gup Piero Indinnimeo, respingendo la richiesta di archiviazione della Dda di Salerno, ha chiesto una nuova formulazione del capo di imputazione ipotizzando la violazione dell’articolo 18 del decreto regio in materia di pubblica sicurezza che prevede il preavviso in questura di qualsiasi manifestazione pubblica. Il giudice per l’udienza preliminare, al termine di una lunga camera di consiglio, ha dato un’interpretazione allargata e moderna al decreto, ritenendo che Gennaro Avallone e Francesco Biraglia, con i loro post pubblici su facebook, abbiamo «promosso» in maniera non autorizzata la contromanifestazione alla «passeggiata per la legalità» organizzata dai leghisti di Salerno e che gli altri dieci, con i loro cori nei confronti della Lega, abbiamo partecipato di fatto, ad una manifestazione non autorizzata. A processo, oltre a Biraglia ed Avallone (quest’ultimo docente di Sociologia e ricerca sociologica all’Univesità di Salerno, molto attivo nel settore della tutela dei diritti dei migranti) finiscono anche Lambros Andreou, Francesco Ardolino, Elisabetta D’Arienzo, Domenico De Pascale, Alberto gentile, Davide Montefusco, Mario Novelli, Mario Senatore, Gianmarco Silvano e Matteo Zagaria. Nel colelgio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Massimo ed Emiliano Torre e Valentina Restaino. In quella circostanza, a seguito di alcuni tafferugli - ricordiamo - furono arrestati anche due giovani per i quali si procede separatamente.