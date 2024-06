Senza acqua calda e gas per 14 giorni, in attesa che venga portata a termina la conciliazione tra società e distributore. Necessario l’intervento e la mediazione di Federconsumatori Salerno a tutela di un 90enne di Battipaglia che almeno fino al 24 giugno (salvo altri ostacoli) non potrà usufruire dell’acqua calda.

Una questione nata a novembre quando l’anziano ha ricevuto una fattura di circa 5mila euro che non ammonterebbe di fatto al reale consumo. Infatti, la somma probabilmente è il risultato di un ricalcolo degli importi dovuti ad una mancata lettura dei contatori o ad una sottostima delle fatture precedenti.

Quasi impossibile, infatti, arrivare ad una cifra così spropositata per un anziano che vive da solo e soprattutto non un cattivo pagatore così dalla famiglia è partita la richiesta proprio alla responsabile di Federconsumatori Raffaella Cornetta, che ha preso in carico la situazione e l’uomo che martedì si è visto “staccare” l’acqua calda improvvisamente, in attesa che venga risolta la conciliazione e si riesca a risalire “all’errore”.

La società fornitrice e il distributore di zona non riescono a incontrarsi perché la società non convoca il distributore in conciliazione. «Ancora una volta il profitto e la burocrazia fanno premio sulla vita delle persone - spiega Cornetta - come Federconsumatori Salerno chiediamo di ripristinare immediatamente le utenze, senza attendere l’esito della procedura che, in ogni caso, farà il suo corso».