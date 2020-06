PAGANI. Saranno discusse il prossimo 25 giugno le richieste di rito alternativo, con tanto di sentenza, presentate da buona parte degli indagati coinvolti nella maxi inchiesta "Bora", concentrata su di un ingente traffico di droga a Pagani, nello specifico nelle zone del centro storico a viale Trieste. A presiedere sarà il giudice Giuseppe Palumbo presso il tribunale monocratico di Nocera Inferiore. Il lavoro investigativo fu svolto dai carabinieri, che ricostruirono il modus del gruppo con attività di pedinamento e osservazione tradizionale, con le intercettazioni ambientali e telefoniche, concentrate nella primavera-estate del 2019. La piazza in questione si individuava tra via Matteotti e via Astarita, nel quartiere popolare ribattezzato “Cas’campitiell”, a due passi dallo storico snodo dello smercio di droga, a via Matteotti. L'attuale indagine, ribattezzata “Bora”, non contesta l’associazione, ma solo il concorso negli episodi di spaccio, con centinaia di episodi ricostruiti e il meccanismo illecito a mettere in atto.



Una piazza di spaccio talmente vasta da rispondere alla domanda dei clienti, rivendendo qualsiasi tipo di droga, con un mercato rivolto in particolare allo spaccio di crack e cocaina, sulla base di un largo consumo e un basso prezzo. "Bora" imputa il meccanismo ad un gruppo di venditori di strada, con tanto di vedette e turnazioni, intensificando l'offerta nei weekend. Gli acquirenti, molti dei quali furono fermati e ascoltati dai militari subito dopo gli scambi, rappresentano il riscontro principale dell'indagine: tutti provenivano dalla stessa Pagani e da tutto l'Agro e da altre aree della provincia di Salerno e dal vesuviano. I numeri dell'operazione fricostruiscono oltre 150 cessioni di stupefacenti, per un giro d'affari superiore ai 2mila euro al giorno, con 45 rinvenimenti di singole dosi appena acquistate dai consumatori, in possesso di marijuana e hashish, cocaina e crack. Tra i difensori del collegio, con due diversi procedimenti divisi in riti abbreviati e ordinari, sono impegnati tra gli altri gli avvocati Giovanni Pentantelo, Luigi Calabrese e Bonaventura Carrara. All'indomani del blitz, gli inquirenti spiegarono che nessun aiuto o collaborazione giunse da parte dei residenti, che si sarebbero anzi trincerati dietro silenzio e indifferenza.