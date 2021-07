Insegue e tampona l'auto dell'ex, un 53enne finisce nei guai

ANGRI. Risponde di stalking aggravato un 53enne angrese, atteso dall’udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Nocera Inferiore. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe pedinato la sua ex moglie, tallonandola a bordo della sua vettura mentre lei, a sua volta, era a bordo della propria, ingaggiando in inseguimento poi arrivato a un tamponamento.

In particolare, con l’episodio compiuto a marzo del 2015, l’uomo la urtò da dietro, collidendo con la parte anteriore della sua vettura fino a colpire l’altra che la precedeva, affiancandosi sul lato guida, urtando poi la fiancata e minacciandola contestualmente. Si trattò di un episodio per l’incolumità della vittima, la quale sarebbe stata più volte messa in tali condizioni per via della condotta dell’uomo, il quale da tempo procedeva a comportarsi nel modo violento e offensivo. In particolare, dopo la fine della relazione sentimentale e del matrimonio, l’uomo aveva deciso di vendicarsi, facendola pagare alla malcapitata, secondo le ricostruzioni accusatorie.

L’imputato l'avrebbe seguita ovunque, lasciandola sempre con la tensione di una sua improvvisa comparsa o di una sua apparizione, facendole sempre presente che con lui in giro non c’era da stare tranquilli. Questa, in definitiva, era la sua pena da scontare, contrapposta alla fine del matrimonio tra i due evoluta in uno strascico giudiziario: dopo il pedinamento in auto, la donna denunciò tutto ai carabinieri, con il caso finito all’attenzione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, con il lavoro svolto sul campo dai carabinieri della stazione di Angri.

Dopo la conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio per l’imputato è in carico al gip del Tribunale di Nocera Inferiore, con l’imminente fissazione della data di udienza preliminare per disporre, eventualmente, il processo.