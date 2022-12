Tampona autocisterna, muore a 38 anni sul raccordo Salerno-Avellino: aperta indagine

BARONISSI. E' morto nella giornata di ieri Ciro Iemma, 38enne residente a Forino ma originario del comune di Baronissi. Il ragazzo è stato vittima di un incidente stradale domenica sera, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Il giovane guidava una Panda nel tratto che collega la provincia di Avellino con quella di Salerno, quando giunto all'altezza di Fisciano, in località Soccorso, avrebbe perso il controllo della vettura tamponando un'autocisterna che lo precedeva su strada.

Il ragazzo è finito sotto l'autoarticolato, a causa del violento impatto. Sul posto sono giunti i soccorsi, come vigili del fuoco e Polstrada, oltre al 118. Una volta estratto dal mezzo il conducente, gli hanno prestato le prime cure. Poi il trasporto in ospedale, dove l'automobilista è stato ricoverato in codice rosso. Dopo circa 48 ore dal sinistro il dramma, quando il cuore di Ciro ha smesso di battere. Sposato, lascia una figlia di tre anni.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini della polizia stradale, con la Procura di Nocera Inferiore competente per l'attività investigativa. Da valutare anche la posizione di chi guidava l'autocisterna. Si procede, al momento, con l'ipotesi di omicidio stradale. Dalle prime ricostruzioni pare che l'autocisterna fosse ferma su una piazzola di sosta. Sotto choc la comunità di Baronissi, una volta appresa la notizia della morte di Ciro.