Lunedì 26 Agosto 2019, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponamento a catena lungo l'autostrada del Mediterraneo. Tra Polla e Petina, nella galleria Castelluccio in direzione nord, sono rimaste coinvolte almeno otto auto sulla corsia di sorpasso. Non si registrano - per ora - feriti gravi. Sul posto stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Eugenio Siena, e i tecnici dell'Anas. Disagi al traffico.