È il primo dottore e amministratore comunale della Valle dell’Irno a risultare positivo al Coronavirus. Si tratta di Giovanni Scafuri, assessore comunale di Fisciano con deleghe all’urbanistica, assetto del territorio, sicurezza e patrimonio. Coniugato, due figli, di professione medico, è in servizio al 118 e al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno. Nei giorni scorsi, è stato a contatto con un infermiere asintomatico che aveva contratto il Covid-19 ed è molto probabile che, in quell’occasione, si sia contagiato. È in isolamento a casa e in buone condizioni.



«Sto abbastanza bene - dice Scafuri - Non ho quasi i sintomi. L’altro ieri avevo un po’ di febbre. Sono sottoposto alle terapie attuate per questi casi, che prevedono, tra l’altro, eparina e antibiotico. Ho un po’ di ansia, per me e per la mia famiglia». «Martedì scorso - prosegue Scafuri - ho fatto un turno al 118 e ho avuto contatti con un infermiere che non sapeva di essere positivo al Coronavirus. Il rischio di avere contatti con asintomatici riguarda soprattutto noi sanitari. Poi, il Ruggi ha avviato uno screening del personale. Mercoledì sono risultato negativo al tampone, per poi risultare positivo ieri pomeriggio». La notizia è stata resa nota dal sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ieri pomeriggio sul suo profilo Facebook. © RIPRODUZIONE RISERVATA