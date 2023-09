Tananai al Dolcevita, tutto pronto per il dj set

Questa sera è Tananai l’attesa special guest al Dolcevita (discoteca di Pontecagnano Faiano). Un modo come un altro per seguire gli ultimi mesi incredibili che da vincitore morale di Sanremo lo hanno portato a calcare i palchi dei migliori festival estivi: da Radio Italia (inizio giugno) alle piazze delle città italiane (da nord a sud), Alberto Cotta Ramusino ha saputo conquistare tutti, nei modi meno aspettati (come l’incidente hot, in cui canta in mutande) e giusti (come quando indossa la camicia contro la violenza sulle donne alla Notte della Taranta).

Insomma, la sua ascesa continua, con l’album “Rave, eclissi”, il primo tour nei palasport, i dischi d’oro e di platino, e le sue diverse anime, da quella più pop a quella elettronica, passando per i momenti intimi che il pubblico aspetta, con “Tango”, “Abissale” o “Campo minato”.

Programma alla mano, l’artista è previsto sul main stage dalle 23:55 in poi, a frammentare i dj set previsti durante tutto l’arco della serata.