La soluzione è stata scartata da mesi. Sia per problemi di sicurezza stradale sia in applicazione del codice della strada. Eppure la presenza dei dossi in città c’è. E si vede. In via Nico Mancuso, a Pastena, un vecchio dosso risalente a una decina di anni fa, è ormai quasi del tutto deteriorato dal tempo. Solo una parte della carreggiata è “protetta” dal dosso di vecchia fattura, mentre l’altra parte di strada è completamente sguarnita. La strada è una delle più trafficate di Pastena. Siamo a due passi dal mercato rionale di via De Crescenzo. E le auto che escono dalla tangenziale e percorrono via Righelli, dopo la rotatoria del quartiere nei pressi di un distributore di carburante, per forza di cose devono imboccare via Mancuso per immettersi su via Dei Mille. Una strada battuta da tante auto, scooter e moto. Un decennio fa l’amministrazione comunale decise di installare il dissuasore della velocità per mettere in sicurezza i pedoni che attraversavano in curva via Mancuso. Oggi, a distanza di anni, e nel pieno di una campagna di sicurezza stradale varata dal Comune a seguito della escalation di feriti e morti in incidenti stradali, quel dosso malandato, consumato e non uniformemente installato sulla strada, rischia di trasformarsi in un pericolo pubblico per tanti.

IL PARADOSSO

Altro che dissuasore di velocità. Quel dosso è diventato un incentivo alla guida pericolosa. Perché per evitare le parti di dosso ancora esistenti, molti automobilisti ma soprattutto centauri e scooteristi fanno manovre azzardate per non impattare con le ruote sul dissuasore d’altri tempi. Una contraddizione che adesso finisce al centro del riflettore politico. «Quel dosso è quasi all’ingresso del mercato rionale – denuncia Filomeno Di Popolo, consigliere comunale del Psi a Palazzo di Città - nonostante le mie segnalazioni, non è stato né ripristinato, né rimosso. Allo stato attuale è ancora più pericoloso». L’unica alternativa è rimuoverlo per sempre. In uniformità su quanto deciso dal Comune in osservanza del codice della strada. La proposta di installazione dei dossi dissuasori su strada urbana è stata bocciata, infatti, nei mesi scorsi. La commissione mobilità, guidata da Rocco Galdi, aveva anche invitato il comandante della Polizia municipale, Rosario Battipaglia, che, in una sua osservazione tecnica, aveva “scartato” senza esitazione l’opzione dossi su strade comunali per limitare le corse spericolate. «Non sono in linea con quanto prevede il codice della strada – aveva osservato il capo della polizia locale in commissione mobilità – sono un pericoloso per i mezzi di soccorso». I dossi artificiali – secondo il regolamento stradale - possono essere posti in opera, previa ordinanza dell’ente proprietario della strada (che ne determina anche il tipo e l’ubicazione), solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence e altri luoghi simili. Possono essere installati anche in serie (con distanza compresa tra 20 e 100 metri) e devono essere presegnalati da un segnale posto almeno 20 metri prima. Di conseguenza i dossi artificiali sono vietati sulle strade con limite di velocità superiore a 50 chilometri orari, su tutte le altre strade non comprese nella definizione “strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence e altri luoghi simili”, e anche sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Lo stop ai dossi da parte del Comune ha quindi una sua coerenza. Ma perché mantenere su via Mancuso un dosso vecchio e deteriorato che costituisce un fattore di pericolo? Da qui la sollecitazione del consigliere Di Popolo a intervenire in fretta. Sulla escalation di multe per eccesso di velocità (l’ultima ondata giovedì con 22 verbali sul Lungomare Marconi, come segnalato ieri dal Mattino), il consigliere del Psi è chiaro: «Non c’è alternativa agli autovelox fissi, se le violazioni rilevate sono così numerose ad autovelox installato, figuriamoci che succede quando non c’è l’autovelox mobile».