Tango argentino, danza per la pace al Festival delle Colline Mediterranee

Il quarto appuntamento del Festival delle Colline Mediterranee, in programma mercoledì 26 luglio, sarà dedicato al tango argentino. Nella cornice suggestiva dell’anfiteatro della Tenuta dei Normanni di Salerno si esibiranno due grandi coppie di maestri in un emozionante “Tango per la pace”: Yanina Quiñones e Neri Piliu e Celina Rotundo e Hugo Patyn, con l’accompagnamento live della Tango Sonos Orchestra (piano e bandoneón) e la splendida voce di Guillermo Fernandez. A seguire milonga sotto le stelle.