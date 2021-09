Targa coperta con la mascherina, scatta la multa per due ragazzi in moto

Coprivano la targa dello scooter con la mascherina anti Covid. Due giovani sono stati fermati dagli agenti del commissariato di polizia di Nocera Inferiore. Lo stratagemma non è sfuggito a due poliziotti che hanno visto sbucare tra i pedoni della zona a traffico limitato del centro città una moto per poi notare che la targa era nascosta da una mascherina per evitare che venisse fotografata dalle telecamere di sicurezza. Ai due giovani centauri è stata comminata una multa. In questi giorni il nuovo dirigente del commissariato, il vicequestore Aniello Ingenito, ha attivato una serie di controlli del territorio che hanno portato ad elevare sanzioni amministrative per oltre cinquemila euro.

