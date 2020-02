La targa che ricorda l'intitolazione di piazza Salvatore Mastrolia, sindaco di Contursi Terme, che morì durante il suo sindacato, nel 2005, è stata imbrattata e profanato. L'incivile gesto ha immediatamente scatenato la rete, indignata per quanto accaduto. Mastrolia è stato un sindaco molto amato e, anche a distanza di quasi quindici anni dalla sua scomparsa, resta vivo il ricordo ed il grande affetto della sua comunità. La profonda indignazione ha origine proprio in questa vicinanza che continua a sentirsi viva. Questa mattina il sindaco, Alfonso Forlenza, ha fatto immediatamente ripulire la targa. Non si esclude che la stessa targa possa essere presto sostituita con una immagine, un cippo più adeguato alla figura ed al ruolo che Mastrolia ha avuto con il suo impegno politico per la comunità contursana. © RIPRODUZIONE RISERVATA