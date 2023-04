Tornano le targhe alterne sull'Amalfitana: saranno in vigore dal 24 aprile al 2 maggio

Tornano in vigore da lunedì 24 aprile sulla statale 163 Amalfitana le targhe alterne che resteranno in vigore fino al 2 maggio. E così, per effetto delle due ordinanze permanenti dell’Anas (n. 337 e n. 340 attive tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno) in questi nove giorni nei quali sono compresi i ponti festivi del 25 aprile e del 1° maggio, lungo il nastro d’asfalto che collega Vietri con Positano, si tornerà a circolare solo con targhe alterne.

Il dispositivo anti caos, modificato lo scorso anno con l'introduzione di alcune deroghe (potranno circolare gli ospiti delle strutture ricettive, i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera e quei i proprietari di abitazioni che non vivono in zona) che per avere valore dovranno essere obbligatoriamente avvalorate da apposita documentazione, sarà attivo per nove giorni ed andrà in vigore a partire dalle 10 alle 18 con le seguenti modalità: nei giorni dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra dispari, mentre nei giorni pari, divieto di transito alle targhe con ultima cifra pari.

Dal provvedimento, che sarà riproposto nei weekend di giugno, luglio e settembre e durante l’intero mese di agosto, salvo ulteriori modifiche, sono esclusi i residenti nei 14 comuni della Costa d'Amalfi (inclusa Agerola), i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, i taxi e gli ncc, i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia.