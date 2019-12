È morta con un amo ficcato nel cavo orale, su una spiaggia qualunque del litorale battipagliese, in provincia di Salerno. Così, coperta dai rifiuti trascinati dai flutti, alcune persone hanno rinvenuto la carcassa di una tartaruga Caretta caretta, specie marina il cui stato di conservazione è considerato vulnerabile.



Se n’è accorta questa mattina una donna, intenta a passeggiare sull'arenile battipagliese col proprio cane, osservando meglio un cumulo di rifiuti restituito dal mare. Benché in avanzato stato di decomposizione, la tartaruga non mostrava ferite che avrebbero potuto cagionare la morte. Ad un’analisi più approfondita, tuttavia, è emerso il motivo del decesso. Nel cavo orale dell’essere marino, infatti, è stato rinvenuto un grosso amo da pesca. Secondo gli esperti, si potrebbe trattare di un amo utilizzato per la pesca con il palamito. Di fatto, la tartaruga ha abboccato e, forse con la forza delle proprie fauci o forse per volere del pescatore che ha tagliato la lenza, se n’è andata con l’amo in bocca.



Il resto, deve essere stata un’agonia che ha portato la tartaruga a morire e spiaggiarsi lungo il litorale salernitano, dove da anni i volontari si impegnano per garantire la sopravvivenza della specie. © RIPRODUZIONE RISERVATA