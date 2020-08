66 nuove vite nel mare cilentano. Nella notte la schiusa delle uova di caretta caretta deposte poco più di un mese fa lungo la costa di Pisciotta. Ancora una schiusa che si somma alle altre avvenute nei giorni scorsi. Per una di queste si è trattato di una vera e propria sorpresa. In località Cala d’Arconte, a Marina di Camerota, sono spuntate fuori dalla sabbia delle tartarughine da un lido non segnalato.Grazie ai biologi del centro Anton Dohrn e alla Capitaneria di Porto di Palinuro le piccole caretta caretta sono state trasportate a largo e consegnate al mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA