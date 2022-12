Tartarughe in vendita su internet, condannato a 8 mesi

Aveva tentato di vendere un paio di tartarughe di specie protetta attraverso internet, è stato condannato dal tribunale di Nocera Inferiore ad 8 mesi di reclusione, con pena sospesa. L'uomo, di Scafati, rispondeva di detenzione di mammiferi e rettili di specie selvativa in stato di cattività. L'indagine fu condotta dai nucleo di polizia ambientale di Salerno, che scoprì un commercio di specie animali protette attraverso internet. La specie era stata proposta in vendita, pur in mancanza della necessaria documentazione autorizzativa prevista per tutte le specie animali e vegetali in pericolo di estinzione. Da lì il controllo presso l'appartamento dell'uomo, dove furono trovati 28 esemplari, per un valore commerciale stimato di un paio di migliaia di euro. I rettili furono sequestrati e affidati poi a struttura idonea, mentre l'uomo fu denunciato a piede libero. Giorni fa, è stato condannato in primo grado per quanto gli veniva contestato dalla Procura di Nocera Inferiore.