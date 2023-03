«Se hai il coraggio, se ci provi, se hai tanta pazienza, se non hai paura del duro lavoro, anche se significa perdere tempo e denaro, i sogni diventano realtà». Parola di Viska, alias Vincenzo Federici, che il suo sogno l’ha realizzato a 36 anni, quando lo scorso anno ha debuttato, per Idw Publishing, come disegnatore della serie speciale «Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game»: otto albi esplosivi, una grande storia scritta da Tom Waltz, sceneggiatore di lunga data degli eroi in un mezzo guscio e responsabile creativo, sotto la direzione della scrittrice Sophie Campbell, di questo progetto che stravolge le vicende dei quattro rettili mutanti, creati da Kevin Eastman e Peter Laird nel 1984 e da subito diventati, complice anche la serie animata dell’87 e i film ispirati al fumetto, fenomeno intramontabile della cultura pop. La saga che, avverte Viska, «non è per cuori deboli», ha immediatamente conquistato il pubblico di ogni età e il numero 6, da qualche giorno nelle edicole americane (in Italia le pubblicazioni sono sfasate), annuncia un finale dai toni drammatici.



Federici, ci può raccontare qualcosa?

«La serie corre parallela a quella originale, i cambiamenti sono diversi a partire da Shredder, che ora è il nuovo leader delle Tartarughe Ninja. Sotto la sua guida, Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello iniziano una pericolosa ricerca di alleati in una missione interdimensionale contro il trio del terrore - LeatherKrang Baxter Stockman e Madame Null - di Rat King che vuol distruggere la Terra scatenando l’apocalissi. C’è l’ingresso di Jennika, una umana, ex membro del clan del Piede, mutata in tartaruga in seguito alla trasfusione del sangue di Leo. Divertente quando li porta a ballare in un locale. Ci sono altri due albi in uscita ad aprile e maggio, non voglio spoilerare, ma ci sarà una morte importante».

Non è il solo sogno che si è realizzato.

«A maggio, Idw lancerà il crossover tra le Turtle e Street Fighter. Mesi fa mi scrive l’editor: “Vuoi fare cinque cover connesse per questa serie?”. Mi è venuto un colpo, è tutta la vita che sogno di lavorare sui personaggi di Street Fighter! L’unico progetto che io abbia mai scritto e disegnato, The Kabuki Fight, che presenterò al prossimo Comicon di Napoli, è un omaggio proprio a quel gioco».

Un destino, il suo, segnato dall’infanzia.

«Avevo 7 anni, avevo portato a scuola dei pupazzetti e la maestra mi punì; nel corridoio, la rivelazione: da grande voglio fare il fumettista. Volevo essere una Tartaruga Ninja e visto che era impossibile, almeno disegnarle. Ed eccomi qui, trent’anni dopo».

Il disegno è un gene di famiglia.

«Papà era bravissimo, anche le mie sorelle hanno ereditato il suo talento. Adorava i supereroi, il mio primo fumetto è stato i Fantastici 4; mamma mi dava i soldi per la merendina e io compravo l’Uomo Ragno».

E lei si arrabbiava.

«Non eravamo poveri ma nemmeno benestanti, e con cinque figli da crescere molte cose non potevamo permettercele. Vivo a Salerno da anni, sono nato, però, a Secondigliano. Dopo i compiti giocavo a pallone poi mi mettevo a disegnare. Ho frequentato il liceo artistico, l’Accademia, non una scuola di fumetto; sono autodidatta in questo campo, mi sono formato leggendo i Manga e gli X-Men, i miei preferiti. I miei maestri sono stati i disegnatori che ammiravo».

Ha inseguito, comunque, la sua meta. Testardamente.

«Non avevo un euro e, quei pochi che guadagnavo facendo lavoretti vari, li mettevo insieme per andare alle fiere a mostrare il mio portfolio. Non ho avuto aiuti. In Italia ho fatto poco e nulla, non ho il tratto bonelliano, mi hanno scoperto, invece, i francesi. Dopo un inizio di carriera nel mercato della Bande Dessinée, ho deciso di spostarmi su quello americano per approcciarmi ai personaggi che mi avevano spinto a fare questo mestiere».

Un processo lungo.

«Ho poca autostima, ho attraversato quattro anni di vuoto assoluto, mia moglie Stefania mi ha dato lo scossone. Ho ripreso contatti, inviato provini. Poi lo scorso anno, nostra figlia era nata da poco, arriva l’email di Waltz: sei quello che cerchiamo».

Il momento più bello?

«Ottobre, New York, Comicon 2022. Il panel sulle Tartarughe Ninja è stata un’esperienza al limite dell’assurdo, centinaia di fan scatenati, io sul palco a parlare del mio lavoro accanto a Kevin Eastman, la leggenda che ha contribuito a formare il mio immaginario. La foto di noi due insieme è il regalo più bello di anni di sacrifici».

APPROFONDIMENTI Torna «Comic(On)Off» 2023: il fumetto invade Napoli Morto Luigi Piccatto, lo storico disegnatore di Dylan Dog Napoli Comicon 2023, tanti gli ospiti e le star internazionali