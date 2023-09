Al termine di un lungo e certosino lavoro la giunta comunale di Cava de' Tirreni ha finalmente approvato lo schema di bilancio di previsione 2023/25. Subito dopo la fine del consiglio comunale di venerdì, il sindaco Vincenzo Servalli ha riunito l’esecutivo per dare il via libera all’importante strumento di programmazione economico finanziariA. «Un bilancio rigoroso - spiega l’assessore al bilancio Antonella Garofalo - Un passaggio difficile ma molto importante che si inserisce nel percorso di riequilibrio dei conti dell’ente che abbiamo intrapreso».

Il bilancio di previsione approvato in giunta nella tarda serata di venerdì, ora dovrà passare al vaglio delle commissioni consiliari prima di approdare in consiglio comunale, in una seduta che già si preannuncia infuocata anche in virtù dei numeri risicati della maggioranza che sostiene il sindaco Vincenzo Servalli. Prima della riunione di giunta, il consiglio comunale, con 14 voti favorevoli, 5 contrari ed un astenuto, ha dato il via libera anche al piano delle alienazioni e valorizzazioni, un altro documento di rilievo nell’attività di programmazione della vita dell’ente. Il parlamentino cittadino, oltre alla modifica della convenzione del servizio della sosta sul territorio cittadino svolto dalla società in house Metellia Servizi, ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno.

Oltre ad una serie di adeguamenti alle normative nazionali e regionali, nel nuovo regolamento è previsto che l’imposta a decorrere dal 2024, sarà applicata a tutto il periodo della permanenza nelle strutture ricettive metelliane e non più, come in precedenza, fino ad un massimo di quattro giorni di pernottamenti consecutivi. Come spiegato dal primo cittadino non ci sarà nessun aumento delle tariffe. Già nel dicembre 2022 la giunta aveva stabilito un sostanziale aumento dell’imposta di soggiorno. Il tema che il primo cittadino ha posto al centro dell’attenzione è il mancato versamento nella casse dell’ente dell’imposta di soggiorno che viene riscossa dai gestori delle strutture ricettive. Nel 2022, come si evince dal rendiconto di gestione, il Comune su 50mila euro accertati, per l’imposta di soggiorno ha riscosso solo 29mila euro. Per il 2023, tenendo conto dell’aumento delle tariffe e delle presenze, l’amministrazione ha previsto un introito di 120mila euro.

Per questo motivo il sindaco ha annunciato tolleranza zero per le strutture ricettive che non riversano l’imposta dopo averla incassata dai turisti, e controlli serrati nei confronti di case vacanze, bed and breakfast, locazioni turistiche brevi che operano sul territorio cavese senza alcun titolo.