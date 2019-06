Giovedì 13 Giugno 2019, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 11:06

Scoperto mentre riceve gli interessi di una usura. Scattano le manette. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva all’esito di una articolata e serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro hanno tratto in arresto - in flagranza di reato - un 40enne, pregiudicato di Sala Consilina, per usura. Nella circostanza i militari hanno bloccato il 40enne dopo aver ricevuto da una vittima di usura - un 41enne originario del comprensorio del Vallo di Diano - la somma contante di 200 euro, parte di un più ampio credito usurario. La vittima aveva denunciato che, a fronte di un prestito di 1.000 euro, l’usuraio avrebbe preteso, in tre mesi, la restituzione del triplo della somma (con un tasso usurario del 300%). Già in passato, mediante l’alienazione di diversi beni propri e dei suoi familiari, la vittima aveva saldato allo stesso usuraio un prestito di 3.000 euro, lievitato nel corso di un semestre, a circa 10.000 euro.