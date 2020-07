Carabinieri Forestali recuperano eosemplare di tasso rimasto ferito in seguito ad un investimento stradale.

Nella mattinata di ieri, su segnalazione da parte di un privato cittadino, i militari della Stazione Carabinieri “Parco” di Vallo della Lucania(SA) hanno recuperato, unitamente a personale veterinario della ASL/SA- U.O.D. Veterinaria di Vallo della Lucania, un esemplare di tasso (Meles meles), rimasto ferito in seguito ad un investimento stradale.



L’animale, specie protetta in Italia, è stato rinvenuto lungo la strada SP430 variante, sul ciglio della stessa, tra le uscite di Pattano e Vallo della Lucania in direzione Sapri, riverso nella cunetta stradale, con respiro affannoso e difficoltà a muoversi. E’ stato sottoposto alle prime cure da parte del personale veterinario intervenuto, in attesa di essere trasferito, nella medesima giornata, presso il CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA