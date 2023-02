Taxi sociali per diversamente abili e anziani, il servizio a Baronissi

Baronissi rinnova la partnership con PMG Italia Società Benefit per il Taxi Sociale, il mezzo attrezzato al servizio di anziani e diversamente abili, per favorire l’accesso ai centri di riabilitazione, laboratori medici, uffici per il disbrigo di pratiche burocratiche di utilità sociale e previdenziali. Il nuovo taxi, fornito dall’azienda Pmg Italia al Comune di Baronissi nell’ambito del progetto “mobilità gratuita garantita”, è un Doblò cinque posti, con pedana mobile per disabili, attrezzato grazie al sostegno di ventiquattro imprese del territorio che con i loro “loghi solidali” riprodotti sul veicolo hanno contribuito concretamente al progetto. Il mezzo è stato consegnato questa mattina dal sindaco Gianfranco Valiante all’Associazione “Il Punto” che con i suoi volontari garantisce il servizio di trasporto.Il taxi – già sperimentato con successo dal 2020 - consente a chi ha necessità di spostarsi liberamente sul territorio, senza alcuna barriera legata alla disabilità, all’età o ad altre condizioni di fragilità. «Rinnoviamo un servizio essenziale per i cittadini più deboli – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - grazie al coinvolgimento di aziende locali che hanno sponsorizzato l’iniziativa e che ringrazio perché hanno creduto in questo progetto dalla forte valenza sociale. È un servizio che ha trovato un ottimo riscontro nell'ultimo triennio e che speriamo di migliorare e potenziare». «Diamo continuità ad un progetto che ha registrato 5mila accessi all'anno – dichiara l'assessore alle politiche sociali Marco Picarone – il taxi sociale è diventato uno strumento indispensabile che permette di svolgere un servizio importantissimo ogni giorno».