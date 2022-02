Il teatro Charlot riparte con “Il meglio di” Simone Schettino

Ripartiamo insieme e in sicurezza: con questo slogan che sa di desiderio di spensieratezza comune, il Teatro Charlot riapre il sipario sulla sua stagione. Lo fa all’insegna della risata, dell’ironia, i suoi capisaldi, che sono anche due elementi portanti per sopravvivere al momento attuale di tutti, e strizzando l’occhio al portafoglio di chi ha voglia di tornare in poltrona. Venerdì 11 febbraio alle 21 la struttura di Pellezzano, gestita da Cultura e Spettacoli e diretta da Gianluca Tortora e Piermarco Fiore, rispettivamente direttore artistico e organizzativo del polo culturale, riparte con Simone Schettino.

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid, a Salerno, slittano anche le date della stagione teatrale del... IL TEATRO Cinema teatro Charlot, abbonamenti al via per la prima stagione... LO SPETTACOLO Teatro Bolivar, in scena «Galà lirico» di Keith...

Il fondamentalista napoletano conosciuto e amato in tutta Italia, straordinario fuoriclasse della comicità, con il suo stile diretto e serrato, la sua satira pungente e sempre bene informata, notissimo al grosso pubblico grazie alle sue numerose performance televisive, da Convension a Made in Sud, è pronto a salire sul palco del Teatro Charlot con una carrellata delle sue migliori performance racchiuse ne “Il meglio di”. Un one man show in cui l’artista stabiese mette insieme, in un monologo comico irresistibile, una sorta de “il meglio di” quelli che sono stati i suoi più recenti spettacoli teatrali e televisivi. Una performance attualissima anche perché, come sottolinea lo stesso protagonista «In Italia e nel mondo le cose restano spesso immobili, in sintesi si ride su tutto ciò che ci circonda e che viviamo, dalle serie tv al mercato cinese».

Lo spettacolo di Schettino rientra nel mini abbonamento ideato dal Teatro Charlot, quattro date a cinquanta euro: “Tutti giù per terra” con Ciro Esposito, Rosario Minervini e Salvatore Catanese (venerdì 11 marzo), lo show di Paolo Caiazzo, protagonista di “Terroni si nasce”, (venerdì 18 marzo), “Nati 80…amori e non” della Compagnia Stabile Delle Arti (venerdì 4 marzo). Ai “vecchi” abbonati si comunica inoltre, che lo spettacolo “Natale in casa Cupiello” sarà sostituito con lo show del trio comico Villa PerBene in programma venerdì 8 aprile.