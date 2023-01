Teatro e musica, eventi e cortometraggi. Oggi e domani Salerno - con la sua vasta provincia - si conferma molto vivace dal punto di vista dell'offerta culturale. Al Teatro delle Arti di Salerno oggi (21) e domani (18.30), la divertente commedia di Eduardo Scarpetta «Il medico dei pazzi», adattamento e regia Claudio Di Palma, che rimodula e ricolloca luoghi e linguaggi della commedia alla fine degli anni Cinquanta accompagnati dai suoni lontani della filodiffusione, che invade per la prima volta i luoghi pubblici con l'intento di pacificare gli animi agitati da un vortice di affannoso arrivismo.

In questo ambito si collocano le avventure di Felice Sciosciammocca giunto a Napoli per fare visita al nipote Ciccillo che gli ha fatto credere di essere medico e proprietario di una clinica per matti. Al Piccolo teatro del Giullare di Salerno domani, alle 18.30, andrà in scena «Radici e Oltre», di e con Laura Pagliara, che ne cura anche la regia; sul palco anche Nino Conte, alla fisarmonica, ed Emanuele Iovino. Un capocomico alle prese con il suo lavoro, scrive, cancella, ci ripensa, riscrive: saranno un'attrice cantante preda dell'ansia e il suo paziente fisarmonicista a dovere - tra musica, poesia, leggende, aneddoti e prosa - mettere in piedi un progetto ripercorrendo la musica napoletana, contaminandola con musica balcanica, francese, jazz, bossa nova.

Oggi (21.15) e domani (19.15), al Teatro Arbostella di Salerno una commedia portata in scena dal regista-attore Francesco Delli Priscoli, che si cimenterà in «Arezzo 29 in tre minuti (tassista veloce)», un classico della comicità teatrale della tradizione partenopea a firma di Gaetano e Olimpia Di Maio: un tassista porta a casa un bambino abbandonato nella sua auto; sua moglie, usuraia, lo vorrebbe anche tenere. In realtà è il frutto di una relazione clandestina dell'uomo e di una donna, il cui marito sta per essere rilasciato dalle patrie galere. Ancora un altro teatro salernitano: al Santa Margherita oggi (21) e domani (19.15), vedremo sul palco Mariano Grillo, che cura anche la regia dello spettacolo, in «Io sono il professor», commedia comica in due atti. Oggi (20), lo spazio Art.Tre di Salerno riapre i battenti con la proiezione del documentario «Il sogno di Benino. Il Presepe racconta la città» della fotografa e videomaker salernitana Giulia Rosco, realizzato in occasione del centenario della nascita del pittore Mario Carotenuto.

Nel corso della serata sarà presentato il libro di Mario Carotenuto «La compagna della pittura. Recensioni, appunti e altre scritture», curato da Corradino Pellecchia, che dialogherà con l'editore Francesco D'Amato. Per chi ama la musica classica Salerno Barocca presenta, in prima assoluta, sei sonate a solo per violino e basso op.4 del musicista e compositore salernitano Francesco Aliberti, alla Pinacoteca provinciale di Salerno (19.30): si esibiranno Ilario Ruoppolo al violino e Matteo Parisi al cello. Per le famiglie oggi debutta (21) in via Allende a Salerno il Circus Atmosphere, una novità nell'ambito degli spettacoli circensi, uno show in cui giocolieri, illusionisti, trapezisti, pattinatori, equilibristi, ballerini e clown saranno in compagnia di animali virtuali ma che appaiono più reali che mai.



Al Teatro sociale Giuffrè di Battipaglia domani (18.30), la compagnia di Assoteatro torna sul palco con il secondo episodio de La famiglia Verde «Tik Tok - I panni sporchi vanno lavati su Instagram», scritto da Aniello Nigro e diretto da Vito Cesaro, l'innovativa sit-theatre comedy, ideata da Ilaria Valitutto, un mix esplosivo che mette in scena spettacoli di derivazione teatrale, che strizzano l'occhio ai social network ma vengono trasmessi con la formula di puntate televisive. Oggi al Museo FRaC di Baronissi (18.30), «Corto in FRaC», programmazione che arricchisce l'offerta culturale del museo e il discorso sulla narrazione cinematografica già avviato con la rassegna «Visionnaire», diretta artisticamente da Andrea Avagliano. Oltre alla proiezione dei corti, l'intervento degli autori delle pellicole, in dialogo con Massimo Bignardi, direttore artistico del museo.