Salerno, al Teatro Genovesi torna il Festival “Extra Small” diretto da Enzo Tota

Imperia, Avellino, Taranto, Verona, Firenze, Forte dei Marmi, San Vito al Tagliamento e Salerno sono le località di provenienza - rigorosamente in ordine di presenza in cartellone - delle compagnie che quest’anno disegnano la geografia teatrale della quattordicesima edizione del Festival Nazionale “Teatro XS” Città di Salerno della quale Enzo Tota (presidente della Compagnia dell’Eclissi fondata nel 2006) ne firma la direzione.

Il palco è quello del Teatro Genovesi a Salerno. Otto sono gli spettacoli scelti per quest’edizione e si tengono sempre di domenica. L’Istituto “Genovesi-Da Vinci”, guidato dalla dirigente Lea Celano, è partner del festival.

Il 5 febbraio, alle ore 19, c’è il taglio del nastro con la compagnia “I cattivi di cuore” in concorso con lo spettacolo “Il raccolto” di Giorgia Brusco. Il testo, vincitore del Premio Antonio Conti alla drammaturgia di Pesaro nel 2019, non fa sconti nel costruire un affresco umano e sociale capace di attraversare temi di stretta attualità, come l’assistenza agli anziani, l’eutanasia e la libertà individuale firmato da una scrittura femminile di notevole sensibilità. Nel ritratto livido, aspro di una famiglia in cui prevale l’egoismo e la cattiveria dei personaggi, si respira il clima di una resa dei conti implacabile fra due sorelle. In scena Giorgia Brusco, Ilaria Pettinelli, Chiara Giribaldi e Federica Chici.

Domenica 19 febbraio, alle ore 19, Co.C.I.S. – Teatro 99 Posti è sul palco del Genovesi con “A lo stesso punto, però a n’ata parte” di Paolo Capozzo: protagonisti della storia sono Prisco e Mostino, due Zuorri (fino alla metà del secolo scorso, in alta Irpinia si indicavano i contadini che coltivavano le terre dei padroni) di qualche vecchio copione teatrale di cui abbiamo perso le tracce. I due si svegliano in un teatro vuoto, abbandonato, e scoprono di essere stati letteralmente dimenticati.

Il teatro è stato chiuso (per la pandemia) e loro sono rimasti lì, come fantasmi dentro un cimitero.

Domenica 5 marzo, alle ore 19, la Cricca Teatro è in scena con “Vuoti a rendere” di Maurizio Costanzo: Aldo L’Imperio ha rivisitato il testo scritto nel 1986 da Maurizio Costanzo rispettando di base la scrittura originale e intervenendo invece sulla vivacità della messa in scena con ritmi rapidi, attuali e veloci cambi di scena. Domenica 12 marzo è invece la volta dell’Associazione Teatro Armathan con “Go Willy, go!” di Marco Cantieri: un uomo, la sua valigia e la paura di non essere ricordato, di venir dimenticato, dialoga con i fantasmi della sua vita. Figure che l‘hanno accompagnato nell’interminabile viaggio verso la fama. Rimane intrappolato in questa ossessiva ricerca di notorietà.

Domenica 19 marzo l’Associazione Culturale Giardini dell’Arte propone al pubblico del Festival XS un classico per tutti gli amanti del giallo, “La stanza di Veronica” di Ira Levin (traduzione di Luigi Lunari): quattro attori sono in un’unica stanza e questi i pochi elementi danno vita ad un’intricata trama fatta di suspense, tensione e colpi di scena.

Domenica 2 aprile si farà sipario per il Teatro Impiria con “Le sedie” di Eugène Ionesco: lo spettacolo per la regia di Gherardo Coltri si propone come una farsa tragica d’incredibile attualità per questi infausti tempi nostri, dove la comicità si fa sberleffo. Due personaggi, il vecchio e la vecchia, preparano freneticamente le sedie per una conferenza che rivelerà le scoperte del vecchio sul senso della vita.

Domenica 16 aprile per la prima volta a Salerno per il Festival organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, il Teatro dell’Accadente di Forte dei Marmi in “Intermezzo di La Minore” di Gabriella Ghilarducci: nel testo, liberamente ispirato al film del 1978 Sinfonia d’autunno di Ingmar Bergman, quello che all’apparenza è presentato come un normale e formale appuntamento, diventa presto sulla scena un’intensa tempesta emotiva per tutti i personaggi.

A chiudere il cartellone degli spettacoli in concorso domenica 23 aprile è il Teatro Estragone di San Vito al Tagliamento in “Nei panni di Cyrano” di Norina Benedetti: la straordinaria commedia viene messa in scena da un gruppo di liceali, guidati dalla loro insegnante; tra esercizi strampalati, la nascita di nuove amicizie, l’ansia da palcoscenico, le sane risate e i colpi di fulmine, si scoprirà che saper ironizzare sui propri presunti difetti può rendere più forti; un gioco di teatro nel teatro in cui comicità e tenerezza, arguzia ed emozione, passato che si intreccia e lascia il passo all’attualità.

La serata finale con lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno e la proclamazione dei vincitori è in calendario domenica 7 maggio 2023, alle ore 19.