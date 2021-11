Teatro Verdi, Gomalan Brass Quintet in concerto sabato con «Made In Italy»

Prosegue a gonfie vele la stagione 2021/22 del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Il prossimo appuntamento sarà sabato 13 novembre alle 20 con il Gomalan Brass Quintet, un gruppo d'ottoni eclettico ed estremamente dinamico, costituito da cinque raffinati musicisti: Marco Pierobon (tromba), Francesco Gibellini (tromba), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone), Stefano Ammannati (tuba). Grazie all’avvincente sinergia tra abilità esecutiva e coinvolgimento teatrale, cifra distintiva del quintetto, il Gomalan Brass si destreggia con disinvoltura all’interno di un repertorio vastissimo, che spazia dal rinascimento al melodramma e alla musica contemporanea, senza disdegnare incursioni nel repertorio della musica per film.

I concerti del Gomalan Brass Quintet sono stati trasmessi da svariate emittenti radiofoniche fra cui Bayerisches Rundfunk, Radio Vaticana, Radio Canada, Radio della Svizzera Italiana, Radio Classica, Radio Tre (per la quale il gruppo ha eseguito diverse prime mondali). Si sono esibiti in Italia per le maggiori società concertistiche tra le quali, per esempio, Accademia di Santa Cecilia, Unione Musicale Torino, Festival Internazionale di Stresa, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Comunale di Vicenza, Teatro Ristori di Verona, e Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma. Intensa anche la loro attività all’estero dove hanno eseguito numerose tournée in Giappone nelle principali città (tra cui alla Tokyo City Hall) e in Taiwan, nonché in diversi festival da camera e per soli ottoni. Il quintetto ha all’attivo quattro lavori discografici di cui i primi due pubblicati da Summit Records. Il terzo, per Naxos Records, Moviebrass, è stato fra i più scaricati dal sito classicsonline.com.

Ecco il programma:

Giuseppe Verdi, “Nabucco” Sinfonia

Giacomo Puccini, Nessun dorma da “Turandot”

Ennio Morricone, “Moment for Morricone”

David Short, Omaggio a Nino Rota

Giuseppe Verdi, Marcia trionfale da “Aida”

Omaggio a Nino Rota Il Padrino, i Clowns, Romeo e Giulietta

Luigi Tenco, “Mi sono innamorato di te”

Mauro Ottolini, Buster Keaton blues

Fred Buscaglione / Fred Bongusto, “Ciao Fred”

David Short, Tango

I biglietti on line sono acquistabili solo ed esclusivamente su www.vivaticket.it, l'unico sito web autorizzato alla vendita dei biglietti e degli abbonamenti della stagione lirica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.