In gravi condizioni un'anziana di Teggiano ustionata sul 50 per cento del corpo, soprattutto su viso e collo, a causa di un ritorno di fiamma. La donna, infatti, ha provato - secondo una prima ricostruzione - ad appiccare il fuoco nel caminetto con dell'alcol ma è rimasta ustionata. Sul posto immediato l'arrivo del personale del 118 che ha prestato le prime cure e poi ha trasportato la ferita all'ospedale Curto di Polla. Considerato il grave quadro clinico è stato deciso il trasferimento in elisoccorso a Napoli.

Ultimo aggiornamento: 12:38

