Teggiano, si presenta come un parente e deruba un'anziana: arrestato

Riesce a raggirare un'anziana a Teggiano e le porta via 9mila euro. Ma i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano hanno scoperto e arrestato un 42enne di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo, già noto per analoghi reati, lo scorso 26 gennaio ha avvicinato a Teggiano un'anziana e presentandosi come figlio di un parente che si era trasferito al nord, ha carpito la fiducia della donna. Ha quindi riaccompagnato la donna a casa e con una scusa si è fatto rilevare il luogo dove erano nascosti i soldi, portando via 9mila euro.

Dopo la denuncia sono partite le indagini della sezione operativa dei carabinieri e in seguito a un minuzioso controllo delle telecamere di alcuni negozi si è scoperta l'auto usata dal malvivente e intestata un'azienda di noleggio di Napoli. In seguito agli accertamenti a Napoli e sulle utenze telefoniche disposte dalla Procura di Lagonegro è stato individuato il malfattore, ora nel carcere di Poggioreale, al quale è stata imputata anche l'aggravante della minorati difesa in considerazione delle condizioni della vittima.

