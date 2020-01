LEGGI ANCHE

Aveva chiesto a un avvocato di difenderlo dalle accuse di diffamazione nei confronti del vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro ma approfittando dell'assenza del legale - a- dallo studio ha portato via 150 euro e un orologio.In seguito l'orologio è stato restituito ma non i soldi e quindi è stato denunciato e ora all'uomo diè stato notificato l'avviso di conclusione indagini per l'accusa di furto. Che si aggiunge all'indagine per diffamazione per aver fatto "girare" le lettere anonime contro il vescovo e uomini della chiesa.