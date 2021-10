Teggiano, morto Mattia: aveva solo 17 anni

«Con il cuore colmo di lacrime la nostra comunità scolastica piange un suo figlio, volato al cielo in questo freddo autunno. Attoniti eleviamo lo sguardo in alto per raccogliere la luce dei suoi occhi che sempre resterà scolpita nel nostro cuore e nel cuore dell'intera famiglia dell'Istituto Sacco. Ciao Mattia», lo scrive il vicepreside della scuola Antonio Sacco di Sant'Arsenio.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO In piazza con 5 dosi di cocaina, 41enne allontanato dal Salernitano... SALERNO Il verdetto dei giudici «Patto camorra-politica alle ultime... LA CRIMINALITÀ “A scuola di biodiversità” al via il...

Il saluto è per un ragazzo di 17 anni originario di Teggiano che ha perso la vita nella notte a causa di alcune complicanze scaturite da diverse patologie che hanno portato a una acidosi metabolica. Un nuovo dramma ha sconvolto, quindi, il Vallo di Diano che troppe lacrime sta versando in questi giorni per la perdita di giovani vite.