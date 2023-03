Telecamere nella stanza del B&b: indagato per interferenze illecite

Telecamere nascoste all’interno di una delle stanze della sua struttura alberghiera, viene denunciato a piede libero. È la sorte toccata al titolare di un Bed and Breakfast a Nocera Inferiore, ora indagato presso la Procura per il reato di interferenze illecite nella vita privata. Gli approfondimenti investigativi sono stati condotti dalla polizia del commissariato di stato, dopo la denuncia sporta da un poliziotto. L’uomo aveva prenotato una camera, insieme alla compagna, presso quella struttura, alla fine dello scorso dicembre. Dopo un pò, secondo denuncia, si sarebbe accorto di alcuni punti nel muro che, in realtà, erano delle telecamere nascoste. Vista la circostanza, era partita la segnalazione all’autorità giudiziaria che aveva provveduto poi a sequestrare, nelle disponibilità dell’albergatore, una serie di supporti elettronici. Come due telecamere, un computer portatile, un modem, due telefoni cellulari e un case personal computer (si tratta del contenitore dentro cui sono montati i componenti principali di un computer). Tutto il materiale era stato posto sotto sequestro dell’autorità giudiziaria per eseguire una serie di verifiche. La difesa - rappresentata dal legale Giacomo Morrone - aveva poi ottenuto il dissequestro, dopo le analisi fatte dal sostituto procuratore titolare del fascicolo. Il 62enne, allo stato, rischia ora un processo a piede libero dopo l’iscrizione nel registro degli indagati a seguito di denuncia. L’episodio in questione risale al 26 dicembre del 2022. Il gestore dell’esercizio potrà fornire le sue spiegazioni o presentare memorie, una volta che l’indagine sarà conclusa, rispetto alle accuse che gli vengono contestate.