Lunedì 8 Aprile 2019, 15:09

Probabilmente voleva ottenere nuovamente il suo lavoro a Cava de' Tirreni. Lo chiarirà eventualmente il processo, che l'imputata potrebbe affrontare nel caso presenti opposizione ad un decreto penale di condanna, una sanzione, con la quale è stata condannata dalla procura di Nocera Inferiore. La donna, ucraina di 74 anni, dovrà pagare una cifra in denaro all'Erario per l'accusa di molestie. Secondo una denuncia che la riguarda, avrebbe disturbato più volte la sua ex datrice di lavoro, arrivando a telefonarla per circa 60 volte al giorno. Ma non si sarebbe limitata solo alle telefonate, ma anche a citofonare presso il suo domicilio e a recarsi in continuazione presso l'azienda. La donna sarebbe stata avvicinata anche per strada, più volte. L'imputata le avrebbe ripetuto, inoltre, frasi sconclusionate "per petulanza" - come sostiene la procura - senza un chiaro motivo. Un comportamento che sarebbe durato per un lungo periodo di tempo, dal mese di agosto del 2015 al periodo successivo. Tanto da far scattare l'accusa di molestie, punibile con un decreto penale di condanna, emesso dalla procura di Nocera Inferiore nei giorni scorsi.