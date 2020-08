In tilt le connessioni telefoniche mobili tra Sapri e Torraca. Dal 15 giugno telefonare con il cellulare è un’impresa titanica. Assenza di campo, caduta della linea durante la conversazione, audio disturbato o di qualità scadente. Ieri mattina, a sorpresa, sul display compariva la notizia che «è possibile fare solo chiamate sos». Una situazione che sta portando alla esasperazione gli utenti del servizio e che pesa sull’industria turistica locale. Non c’è momento della giornata in cui è possibile reggere una conversazione. Sono trascorsi due mesi circa dall’inizio del blackout e nulla è cambiato. «Confidavamo nell’intervento delle istituzioni – afferma irritato un utente Vodafone di Sapri – invece nulla è stato fatto».

IL RIPRISTINO

«Speriamo che non venga proclamata una nuova chiusura totale contro il Covid, altrimenti sarebbe un disastro» aggiunge un cittadino di Torraca. Difficile comprendere cosa ha mandato in tilt le connessioni telefoniche e come eventualmente si sta intervenendo per il ripristino del servizio. Il dato certo è che tra Sapri e Torraca nel pieno dell’estate anti Covid non è possibile conversare attraverso i cellulari, per molti unico apparecchio a disposizione per le videoconferenze e lo smart working.

© RIPRODUZIONE RISERVATA