Templi di Paestum, tornano i concerti con Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia

Tornano i concerti pop all'ombra dei Templi di Paestum: due appuntamenti a cura di Anni 60 produzioni nell'Arena dei Templi (ribattezzata Clouds, sede del MaCo Festival). Sabato 14 agosto protagonista Massimo Ranieri in «Sogno e son desto», versione rinnovata del suo applauditissimo show. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, ma lo spettacolo sarà anche l'occasione per ascoltare dal vivo i brani di «Qui e adesso» il nuovo disco di Massimo Ranieri uscito lo scorso novembre che raccoglie brani inediti e non, rendendo finalmente onore ad alcune perle pubblicate negli anni '70 dall'artista.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ Aka7even e Deddy, firmacopie al Maximall di Pontecagnano

Giovedì 19 agosto Fiorella Mannoia farà tappa nell'Area Archeologica di Capaccio-Paestum con il «Padroni di niente tour» (prodotto e organizzato da Friends&Partners) che la vedrà protagonista quest'estate sui palchi all'aperto di tutta Italia. Accompagnata dalla sua band, Fiorella interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti «Padroni di niente» e le canzoni più amate del suo repertorio. Attualmente è in radio «La gente parla», il nuovo singolo estratto dall'album e scritto da Amara e Simone Cristicchi.