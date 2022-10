Tenta di pagare il fitto di una casa con un assegno rubato: condannato

Aveva con sé un assegno di provenienza furtiva. Con quello, poi, avrebbe tentato di pagare un’imprenditrice che gli aveva fittato dei locali in provincia di Roma. È stato condannato in via definitiva ad un anno e 6 mesi di reclusione un 50enne di Pagani, per ricettazione e truffa.

La Cassazione ha respinto il ricorso ed ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che a sua volta aveva condiviso quello che era stato il verdetto del primo grado di giudizio. Scrivono i giudici: «La motivazione del tribunale del secondo grado di giudizio appare congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui nel confermare la ricostruzione delle emergenze istruttorie operata dal primo giudice, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di ricettazione. In quanto trovato nella disponibilità di un assegno di provenienza illecita senza che lo stesso avesse fornito alcuna plausibile giustificazione in relazione alla disponibilità del titolo, in tal modo applicando il consolidato principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente».

«Manifestamente infondate - conclude la pronuncia - sono pure le censure con le quali viene contestata la configurabilità del delitto di truffa». Per il 50enne resta la pena decisa, dunque, nel 2019.