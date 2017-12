Domenica 31 Dicembre 2017, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 16:53

Ha tentato di sottrarsi allo scippo, ma è stata spinta a terra e strattonata. Così una donna, Saveria Adiletta, è finita al pronto soccorso di Sarno con trauma cranico ed un braccio rotto. Il fatto è accaduto lo scorso 24 dicembre, ma solo oggi è stato denunciato e reso noto. L'anziana è stata sorpresa dai malviventi in via Calcare, nella frazione di Episcopio. Ha tentato di difendere quanto aveva con sè, ma è stata spinta a terra, strattonata e derubata. La donna, soccorsa e trasportata al "Martiri del Villa Malta", ha riportato varie ferite ed escoriazioni su tutto il corpo, trauma cranico e frattura del braccio. In città da tempo è allarme sicurezza, non si contano i furti nelle abitazioni e ad essere prese di mira sono soprattutto le zone periferiche. Sono stati richiesti già più uomini e più mezzi sul territorio, ed una maggiore dotazione di telecamere di videosorveglianza.