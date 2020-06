Ha cercato di uccidere il figlio di sette anni, lo ha aggredito con le forbici e ha puntato alla gola, lo ha colpito al petto. Ma sua moglie, lo ha bloccato con le mani e, con il corpo, ha fatto da scudo al piccolo: udite le urla, i vicini di casa hanno allertato il 118 e le forze dell'ordine, subito intervenute a Fuorni, quartiere alla periferia di Salerno. Così il 34enne è stato arrestato dai carabinieri agli ordini del maggiore Adriano Fabio Castellari: è accusato di tentato omicidio.

L'aggressione è avvenuta alle 9.30, ieri mattina. Secondo i primi rilievi effettuati dai militari, il bambino era seduto in una stanza dell'appartamento e suo padre lo ha colpito all'improvviso. Quindi, la madre ha tentato di frapporsi, nel tentativo di salvarlo. Immediatamente allertati dai vicini, i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione in via Giulio Pastore e hanno immobilizzato e arrestato il genitore violento; mentre il bambino e sua madre sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove a entrambi sono state prestate le prime cure.

Il piccolo è stato trasferito nel reparto di chirurgia pediatrica, per le ferite da arma da taglio da medicare. Ed è tuttora ricoverato. Il suo stato di salute è giudicato buono, ma i risvolti del trauma preoccupano di più gli operatori sanitari. Sotto choc, il piccolo non interagisce molto, quasi non parla, vuole stare con la madre. Per questo, nelle prossime ore è prevista una consulenza con una psicologa. Anche la madre del bambino ha riportato alcune ferite: si tratta di lesioni superficiali, principalmente alle mani e alle braccia, ed è stata sentita dai carabinieri poche ore dopo l'accaduto ma è possibile che sia convocata di nuovo per aggiungere altri dettagli alla ricostruzione dei fatti e, soprattutto, per descrivere il contesto in cui è scattata l'aggressione. Ma anche la donna è sotto choc. Invece, al marito, ora detenuto nel carcere di Fuorni, non è permesso di avere contatti con nessuno: le prossime ore sono giudicate decisive per appurare la sua condizione, che pure appare di fragilità psicologica.

Non si esclude che l'uomo possa commettere un gesto inconsulto e, per scongiurarlo, è sorvegliato a vista in cella. Stando alle prime informazioni raccolte, nei mesi passati il 34enne avrebbe avuto accesi diverbi con la moglie, una situazione di tensione tra le mura domestiche aggravata probabilmente dal lockdown imposto dall'emergenza Coronavirus. Appariva, dunque, irritabile, in altri momenti stranamente silenzioso e solitario. E i carabinieri sono impegnati a verificare se avesse avuto altri scatti d'ira, culminati in precedenti episodi di violenza. Al momento, non sono stati trovati riscontri in esposti o denunce presentate da familiari. Ma il bimbo è apparso denutrito, nel corso dei controlli eseguiti in ospedale, e con qualche ematoma alla gola, non è chiaro se tutti relativi all'episodio di ieri.

Di certo, a finire al centro delle cronache è una famiglia modesta che vive in periferia, all'interno di un fabbricato con più condomini e dalle persiane e i balconi chiusi dopo la tragedia sventata. Quello che è accaduto ha scioccato tutti. Un commerciante che lavora non lontano descrive il 34enne come di una persona difficile. «Sono mesi che non lo vediamo afferma sempre silenzioso, le sue uscite di casa, anche dopo il lockdown, si erano praticamente azzerate. Nonostante questo, non avrei mai pensato potesse essere capace di una cosa del genere». E invece, stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, quell'uomo ha tentato di uccidere il suo bambino.

