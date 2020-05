Ha tentato di strangolare il padre poi lo ha aggredito ed ha picchiato anche la sorella. L'episodio è accaduto ieri sera a Montecorvino Pugliano verso mezzanotte e i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato, 22enne di Montecorvino Pugliano, per maltrattamenti in famiglia dopo la violenta lite con i familiari. Padre e figlia, entrambi feriti, sono stati accompagnati in ospedale dove gli sono state medicate le ferite. L'uomo violento anche in passato aveva aggredito i familiari, era stato già denunciato ed ammonito dal Questore di Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA