Lunedì 5 Novembre 2018, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 16:14

Furti in due scuole del Vallo di Diano, a Sassano e Monte San Giacomo, in un'azienda dell'area Pip di Polla e ancora colpi ad Atena e Sala Consilina. Diversi furti messi a segno nel Vallo di Diano negli ultimi due giorni e si sta cercando di capire se la banda sia la stessa. Ad aiutare gli inquirenti che stanno lavorando con estrema attenzione potrebbero essere queste immagini.Con il volto coperto da un passamontagna un uomo manomette il meccanismo che permette l'apertura della saracinesca ed entra nell'attività commerciale, una macelleria, a Silla di Sassano. Viene aiutato da un'altra persona, come mostrano immagini del sistema di videosorveglianza, è entrato all'interno della struttura. Il ladro si è diretto senza esitare alla cassa e sebbene ci fossero dei contanti non ha portato via nulla. Un "tentato" furto non riuscito probabilmente perchè il ladro è stato messo in fuga da qualche rumore all'esterno della macelleria stessa.