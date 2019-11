Paura questo pomeriggio sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nel tratto che ricade nel comune di Romagnano al Monte, dove un uomo di 44 anni ha minacciato il suicidio. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che ha telefonato subito al 112. Sul posto sono immediatamente giunti i poliziotti della polizia stradale di Potenza, agli ordini del primo dirigente Rossana Trimarco, ed hanno trovato il 44enne oltre il guardrail, arrampicato: stava in choc guardando nel vuoto come se stesse pensando lanciarsi. Fortunatamente gli agenti sono riusciti a trovare le parole giuste per evitare che compiesse l’insano gesto. In pochi minuti è arrivata anche la moglie insieme ai sanitari del 118 di condurlo presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per accertamenti.

