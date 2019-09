Mercoledì 4 Settembre 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 07:37

Ci sarebbero dei vecchi dissapori, problemi di natura economica, dietro la feroce lite consumata lunedì pomeriggio, in via Atzori a Nocera Inferiore, tra due fratelli. E terminata con uno dei due investito con l’auto, dopo una folle corsa durate qualche centinaio di metri. La vittima, dopo essere stata trasferita d’urgenza in ospedale, all’Umberto I, se l’è cavata con dieci giorni di prognosi. Una fortuna per lui, come confermano gli investigatori, specie dopo le modalità dell’aggressione ricostruita dalla polizia del commissariato di Stato, agli ordini del vice questore Luigi Amato. L’aggressore, A.R. di circa 35 anni, di professione pizzaiolo, risulta ad oggi ancora irreperibile. Gli agenti del commissariato hanno interrogato e sentito i familiari dell’uomo, al fine di ricostruire la dinamica dei fatti. E svolto anche attività di perquisizione.La Procura segue il caso, con l’uomo formalmente indagato a piede libero per tentato omicidio, lesioni e danneggiamento. Un’indagine in evoluzione, con lo stato delle cose che potrebbe presto mutare, nelle prossime ore. Durante la lite, l’aggressore avrebbe utilizzato anche un coltello