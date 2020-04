LEGGI ANCHE

Ha aperto la bombola di gas facendo diventare satura la stanza e poi ha generato un'esplosione con l'intento di togliersi la vita. È salvo per miracolo un 57enne di Altavilla Silentina che la scorsa notte ha tentato il suicidio in un modo che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più graviIl forte boato ha fatto scattare l'allarme, lanciato dai residenti. All'arrivo dei carabinieri della locale stazione, poi, l'uomo, che era rimasto lievemente ferito, ha tentato di lanciarsi nel vuoto ma è stato bloccato e immobilizzato dai carabinieri. Trasportato in ospedale a Salerno è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria.