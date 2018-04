Sabato 28 Aprile 2018, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 18:36

Viaggiano a bordo di una Lancia Delta di colore nero. Sono due uomini dall'aspetto giovanile, uno indossa un cappellino da basket ed ha la barba ed è quello che bussa ai citofoni per verificare la presenza o meno delle persone. Hanno tentato di entrare in alcune abitazioni tra Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte. Sono stati immortalati dalle telecamere di sicurezza. Le immagini, consegnate ai carabinieri, sono state diffuse per invitare le persone ad essere cauti ed allertare immediatamente le forze dell'ordine.