Non si fermano allo stop e tentano di investire i carabinieri, 2 giovani nei guai

SCAFATI. Resistenza a pubblico ufficiale e possesso di armi. Sono le accuse in concorso per due giovani di Scafati, che ora rischiano il processo. La Procura di Torre Annunziata ha concluso le indagini su due ragazzi dell’Agro che seminarono il panico nell’hinterland vesuviano.

Entrambi, a bordo di un'autovettura nel marzo scorso, non si fermarono all'alt dei carabinieri, cercando poi di investire i militari che avevano tentato di bloccarli. Dopo un inseguimento, i due furono rintracciati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale oltre ad avere, nelle proprie disponibilità, un tirapugni e un coltello.

Per i militari, come ricostruito poi dalla Procura di Torre Annunziata, quella fuga, conseguente al mancato stop dopo la richiesta di alt da parte dei militari, avrebbe evitato il sequestro di stupefacente. La droga, infatti, sarebbe stata gettata per strada. Non fu mai ritrovata. Il ragazzo di 17 anni e l'amico di 20 ora rischiano di finire sotto processo, a scanso di memorie difensive e richieste di interrogatorio che potranno avanzare, per legge, dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini. Per il primo a procedere sarà la competente Procura presso il tribunale dei minorenni.