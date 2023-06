Tentano di scippare anziana per strada, la vittima reagisce ed evita il furto

Tentato scippo a danno di un'anziana, paura a Scafati, una settimana fa, al confine con Pompei, quando due persone in sella ad uno scooter hanno tentato di strappare la catenina ad una donna che passeggiava in strada. La vittima scelta dai due malviventi aveva però opposto resistenza, riuscendo ad evitare lo scippo. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, con la descrizione fornita dalla donna dei due individui e del modello di scooter sul quale viaggiavano.

I militari hanno acquisito i video delle telecamere per individuare i due banditi, così come il numero di targa. La donna, pur sotto choc, è stata poi soccorsa per verificare se fosse rimasta ferita durante la colluttazione. L'episodio ha portato nuovamente all'attenzione il problema della sicurezza.