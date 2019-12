SARNO. E' definitiva la condanna decisa per due persone, con l'accusa di tentata estorsione, verso il gestore e titolare di un club privè di Sarno, finite in misura cautelare nell'estate del 2014, mentre cercavano di prendere dalle mani della vittima la somma di 150 euro. L’operazione investigativa fu eseguita e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore, con il fermo dei due avvenuto in flagranza di reato. Entrambi erano stati denunciati in precedenza dal gestore del club riservato alla pratica dello scambio di coppie. L'uomo e la donna si erano presentati al locale giorni prima, avvicinando e poi minacciando il titolare per ottenere del denaro, facendo riferimento ad un’ipotetica protezione da pagare. Una sorta di "tangente" o "pizzo" da saldare per stare tranquilli e proseguire normalmente l'attività lavorativa. La denuncia fu presentata il 31 luglio, con l'arresto dell'uomo e e della donna avvenuto il successivo 2 agosto, proprio mentre stavano per intascare 150 euro dopo aver concordato l’appuntamento. La sera dell’arresto, nel locale c’erano anche dei carabinieri in borghese, pronti ad intervenire dopo la consegna dei soldi. I due furono condannati rispettivamente a 5 anni e 3 anni e 8 mesi di reclusione. Una pena confermata anche in Appello, in secondo grado, con la Suprema Corte che ha ora recentemente dichiarato inammissibile i ricorsi presentati dalle rispettive difese, facendo diventare esecutive le due condanne. © RIPRODUZIONE RISERVATA