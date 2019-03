Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 12:46

Tentano di derubare un dipendente mentre sta portando via - per depositarli in banca - ventimila euro dal supermercato Etè di via Eugenio Caterina. Due persone, a bordo di uno scooter, percorrono la strada controsenso e speronano l'auto dell'uomo. Questi scende dall'abitacolo e loro lo colpisocno in testa con il calcio della pistola. Le urla attirano l'attenzione di diverse persone mentre il dipendente dell'Etè tenta di difendersi. I due sono costretti a fuggire via e desistere dal colpo. L'uomo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.Indaga la polizia.