Tentano truffa ad anziana con ordine finto ma le troppe domande salvano la nonnina

Truffa sventata da un'anziana. È accaduto lo scorso weekend, a Cava de' Tirreni, quando una donna, residente in periferia, è stata raggiunta telefonicamente dal solito finto corriere. Dall'altro capo del telefono era stata annunciata la consegna di un pacco ordinato dal nipote della vittima, con il servizio da completare pagando in contrassegno.

Questa volta però, l'anziana individuata per il raggiro non ha abboccato, provando invece a informarsi e a ottenere ulteriori dettagli, specificando che il nipote non le aveva riferito nulla di quel pacco. A quel punto la donna ha composto il numero della figlia per verificare se quell'ordine fosse realmente previsto, ma la linea del telefono era occupata, in quanto un probabile complice del finto corriere aveva lasciato la linea aperta per evitare che la vittima comprendesse di trovarsi in mezzo ad una truffa. La richiesta ulteriore di chiarimenti ha fatto desistere i due, che non si sono così presentati presso il domicilio della pensionata, probabilmente decidendo di non rischiare di essere scoperti.

L'episodio è stato segnalato ai carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni, non nuova ad episodi simili, così come nel resto dell'Agro nocerino sarnese.